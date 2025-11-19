Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 752.205,00 USD.

Das Papier von Berkshire Hathaway gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:05 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 752.205,00 USD abwärts. Bei 744.531,68 USD markierte die Berkshire Hathaway-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 756.199,99 USD. Bisher wurden via New York 42 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.05.2025 markierte das Papier bei 812.855,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,06 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.01.2025 bei 661.614,50 USD. Abschläge von 12,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 909.218,00 USD an.

Am 01.11.2025 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 21.413,00 USD, nach 18.272,00 USD im Vorjahresvergleich. Berkshire Hathaway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94,97 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 93,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Berkshire Hathaway am 23.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 31.827,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu: Massive Umschichtungen im Berkshire-Depot im 3. Quartal 2025

Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt

S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren eingefahren