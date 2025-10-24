DAX24.241 +0,1%Est505.673 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.218 +1,2%Bitcoin94.946 +0,2%Euro1,1628 +0,1%Öl66,63 +1,0%Gold4.127 ±0,0%
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street höher -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Berkshire Hathaway im Fokus

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagnachmittag behauptet

24.10.25 16:08 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagnachmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 735.441,44 USD.

Bei der Berkshire Hathaway-Aktie ließ sich um 15:42 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 735.441,44 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 736.390,13 USD. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 735.441,44 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 736.000,00 USD. Bisher wurden heute 7 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 812.855,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 10,53 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 657.900,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Berkshire Hathaway-Aktie wird bei 909.218,00 USD angegeben.

Am 02.08.2025 lud Berkshire Hathaway zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8.601,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21.122,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 93,65 Mrd. USD gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Berkshire Hathaway-Gewinn in Höhe von 30.925,42 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumRatingAnalyst
05.05.2025Berkshire Hathaway BuyUBS AG
07.11.2012Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
10.08.2011Berkshire Hathawa a outperformKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
01.04.2011Berkshire Hathawa a equal-weightBarclays Capital
02.03.2011Berkshire Hathawa a holdStifel, Nicolaus & Co., Inc.
