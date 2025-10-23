Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway stabilisiert sich am Donnerstagabend

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 736.900,00 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Berkshire Hathaway-Aktie um 20:00 Uhr im New York-Handel bei 736.900,00 USD. Im Tageshoch stieg die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 737.360,85 USD. Die Abwärtsbewegung der Berkshire Hathaway-Aktie ging bis auf 732.895,87 USD. Bei 736.752,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 26 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (812.855,00 USD) erklomm das Papier am 03.05.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 657.900,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 10,72 Prozent Luft nach unten.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 909.218,00 USD für die Berkshire Hathaway-Aktie.

Am 02.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 8.601,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 21.122,00 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 92,52 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 93,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Berkshire Hathaway-Gewinn in Höhe von 30.925,42 USD je Aktie aus.

