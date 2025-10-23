Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 735.000,00 USD nach.

Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 735.000,00 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie sank bis auf 735.000,00 USD. Bei 736.752,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4 Berkshire Hathaway-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 812.855,00 USD. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 9,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 657.900,00 USD ab. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 11,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Berkshire Hathaway-Aktie im Durchschnitt mit 909.218,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.601,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21.122,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 03.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 30.925,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

