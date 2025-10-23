DAX24.173 +0,1%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +2,2%Nas22.881 +0,6%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.142 +1,2%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Aktienentwicklung

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

23.10.25 16:08 Uhr
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 735.000,00 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Berkshire Hathaway Inc. B
420,30 EUR -2,85 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 735.000,00 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie sank bis auf 735.000,00 USD. Bei 736.752,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4 Berkshire Hathaway-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2025 bei 812.855,00 USD. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 9,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 657.900,00 USD ab. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 11,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Berkshire Hathaway-Aktie im Durchschnitt mit 909.218,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 02.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.601,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21.122,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 92,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,65 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 03.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2025 30.925,42 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

DatumMeistgelesen
