Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 501,32 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 501,32 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 497,64 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 504,00 USD. Bisher wurden heute 272.342 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.
Am 03.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 542,03 USD an. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 7,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 438,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 606,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Berkshire Hathaway am 02.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 5,73 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,08 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,22 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,52 Mrd. USD im Vergleich zu 93,65 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 20,57 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|05.05.2025
|Berkshire Hathaway Buy
|UBS AG
|17.05.2012
|Berkshire Hathawa b kaufen
|Der Aktionär
|08.05.2012
|Berkshire Hathawa b overweight
|Barclays Capital
|04.10.2011
|Berkshire Hathawa b overweight
|Barclays Capital
