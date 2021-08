DWS-Aktie unter Druck: US-Börsenaufsicht untersucht offenbar Nachhaltigkeitsangaben der Deutsche Bank-Tochter DWS

Aufseher prüfen, ob der Vermögensverwalter zu lax mit Kriterien bei nachhaltigen Investments umgegangen ist, wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Die Ermittlungen der SEC und der Bundesstaatsanwaltschaft in Brooklyn befänden sich in einem frühen Stadium. Die Aktien der Fondsgesellschaft rauschten am Morgen um sieben Prozent nach unten.

Die Deutsche Bank, die DWS, das US-Justizministeriums sowie die SEC lehnten einen Kommentar zu dem Bericht ab. Hintergrund der Untersuchungen sind dem Blatt zufolge Vorwürfe der früheren Chefin der Abteilung für Nachhaltigkeit bei der DWS. Sie sei der Ansicht, Investitionen auf Basis von Nachhaltigkeitskriterien seien überbewertet worden.

Die Deutsche Bank und ihre Fondstochter treffen solche Vorwürfe empfindlich. Sie haben sich Nachhaltigkeit groß auf die Fahnen geschrieben und wollen das Geschäft in den kommenden Jahren ausbauen. Generell hat der Geldzufluss in Fonds, die mit Vorzügen ihrer Investments bei Umweltschutz, Sozialstandards und guter Unternehmensführung (ESG) werben, zuletzt kräftig zugenommen.

Um Etikettenschwindel - sogenanntes Greenwashing - zu verhindern, fordern Verbraucherschützer einheitliche Standards und Leitlinien für "grüne" Investments. Solche Anlagen sollten nur als nachhaltig bezeichnet werden, wenn sie einen messbaren Beitrag zu Nachhaltigkeitszielen leisten und mehr seien als reine Werbeversprechen. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat bereits einen Entwurf für Richtlinien veröffentlicht.

DWS-Aktie nach Bericht über Untersuchungen unter Druck

Ein Bericht des "Wall Street Journal" über das Anlage-Management der DWS hat am Donnerstag deren Aktienkurs einbrechen lassen. Auf XETRA sackten die Papiere der Fondsgesellschaft um mehr als 10 Prozent auf 37,32 Euro ab. Erstmals seit Jahresanfang fiel der Kurs unter die exponentielle 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Tendenz gilt.

Der Börsenwertverlust der DWS betrug fast eine Milliarde Euro. Von den 200 Millionen Aktien befinden sich lediglich 31 Millionen Aktien im Streubesitz. Im Fahrwasser der DWS-Aktien gaben auch die der Mutter Deutsche Bank um 1,5 Prozent nach und waren größter Verlierer im Leitindex DAX.

Dem Bericht zufolge soll die DWS die Angaben zu Nachhaltigkeitskriterien beim Asset Management zu hoch angesetzt haben. Die Untersuchungen durch US-Behörden, zu denen auch die Börsenaufsicht SEC zähle, befänden sich in noch einem frühen Stadium, wie das "WSJ" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.

Der Anfangsverdacht, die sogenannten ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) stark beworben, aber wenig konsequent realisiert zu haben, stehe jetzt gegen DWS im Raum, schrieben die Autoren des Bernecker-Börsenbriefs.

Ein Händler wies ferner darauf hin, dass die Vorwürfe zwar bekannt seien, die Aktien gleichwohl belasteten. So hatte die "Süddeutsche Zeitung" bereits Anfang August über die Vorwürfe berichtet.

Washington / FRANKFURT (Reuters /dpa-AFX)

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com