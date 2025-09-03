DAX23.788 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.312 -0,5%Euro1,1645 -0,2%Öl67,05 -0,5%Gold3.547 -0,3%
Bettermoo(d) Food im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagmittag im Sinkflug

04.09.25 12:05 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagmittag im Sinkflug

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktionäre schickten das Papier von Bettermoo(d) Food nach unten. In der BMN-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 28,0 Prozent auf 0,069 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 11:44 Uhr um 28,0 Prozent auf 0,069 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,068 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,068 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 214 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,105 EUR) erklomm das Papier am 26.09.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.506,105 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 99,709 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

