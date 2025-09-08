DAX23.718 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,60 -1,3%Dow45.588 +0,2%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,14 +1,4%Gold3.628 -0,2%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food steigt am Nachmittag

09.09.25 16:09 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food steigt am Nachmittag

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 0,096 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 16:05 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 0,096 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,096 EUR. Mit einem Wert von 0,072 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.447 Bettermoo(d) Food-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 91,312 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,792 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
