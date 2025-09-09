DAX23.774 +0,2%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,00 +0,7%Gold3.646 +0,5%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochvormittag ohne große Veränderung

10.09.25 09:25 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,072 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,06 EUR 0,00 EUR 7,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie um 09:14 Uhr im Tradegate-Handel bei 0,072 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,072 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,072 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,072 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 500 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 26.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,110 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.441,667 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 30.07.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,051 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,611 Prozent.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

