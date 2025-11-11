Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagnachmittag massiv unter Druck

Bettermoo(d) Food im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 8,8 Prozent auf 0,068 EUR abwärts.

Am 11.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,598 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 774,269 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.10.2025 (0,051 EUR). Mit einem Kursverlust von 25,731 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 18.12.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net