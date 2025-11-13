Bettermoo(d) Food Aktie News: Bullen treiben Bettermoo(d) Food am Mittag an
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 22,3 Prozent auf 0,070 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:38 Uhr 22,3 Prozent im Plus bei 0,070 EUR.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,558 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 694,872 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2025 auf bis zu 0,051 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 27,635 Prozent sinken.
Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
Analysen zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
Keine Analysen gefunden.