Bettermoo(d) Food Aktie News: Bullen treiben Bettermoo(d) Food am Mittag an

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

13.11.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 22,3 Prozent auf 0,070 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:38 Uhr 22,3 Prozent im Plus bei 0,070 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,558 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 694,872 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 17.10.2025 auf bis zu 0,051 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 27,635 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

