Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 21,3 Prozent auf 0,063 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel um 11:44 Uhr um 21,3 Prozent auf 0,063 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,063 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,063 EUR.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 0,518 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 722,222 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,000 EUR ab. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 31.400,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net