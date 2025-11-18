Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag mit Kursfeuerwerk

Bettermoo(d) Food im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel an und legte um 15,7 Prozent auf 0,069 EUR zu.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 09:13 Uhr in Grün und gewann 15,7 Prozent auf 0,069 EUR. Kurzfristig markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,069 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 0,068 EUR.

Bei einem Wert von 0,514 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 640,634 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,000 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 99,712 Prozent würde die Bettermoo(d) Food-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

