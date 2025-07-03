Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagmittag weit abgeschlagen
Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt im BMN-Handel abgeben und fiel um 9,3 Prozent auf 0,073 EUR.
Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 9,3 Prozent auf 0,073 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,070 EUR. Bei 0,073 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150 Stück gehandelt.
Am 26.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,105 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.422,039 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 99,725 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.
Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.
