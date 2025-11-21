DAX23.079 -0,9%Est505.511 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -6,7%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,66 -0,8%Gold4.043 -0,8%
Bettermoo(d) Food im Fokus

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bären lasten am Freitagvormittag auf Bettermoo(d) Food

21.11.25 09:22 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bären lasten am Freitagvormittag auf Bettermoo(d) Food

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 9,4 Prozent auf 0,062 EUR abwärts.

Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Um 09:15 Uhr rutschte die Bettermoo(d) Food-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 9,4 Prozent auf 0,062 EUR ab.

Am 21.11.2024 markierte das Papier bei 0,516 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 87,984 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2025 Kursverluste bis auf 0,051 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 18,065 Prozent sinken.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

