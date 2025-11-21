Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,064 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,064 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,064 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,064 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,064 EUR.

Bei einem Wert von 0,500 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Mit einem Zuwachs von 681,250 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 31.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net