DAX23.140 -0,6%Est505.514 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,17 -7,9%Nas22.078 -2,2%Bitcoin71.659 -4,7%Euro1,1514 -0,1%Öl62,44 -1,2%Gold4.033 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 Siemens 723610 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. brechen ein -- SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagmittag
23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke wackelt: DAX in Rot - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag mit stabiler Tendenz

21.11.25 12:04 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,064 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 11:43 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,064 EUR an der Tafel. Das bisherige Tageshoch markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,064 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,064 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,064 EUR.

Bei einem Wert von 0,500 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2024). Mit einem Zuwachs von 681,250 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 31.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bettermoo(d) Food

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bettermoo(d) Food

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung