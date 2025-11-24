Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagnachmittag mit angezogener Handbremse

Kurs der Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,064 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:43 Uhr bei 0,064 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,089 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,055 EUR. Bei 0,064 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 114 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 02.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,492 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 668,750 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 99,688 Prozent sinken.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.12.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net