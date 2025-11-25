DAX23.244 ±0,0%Est505.537 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,86 -4,7%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.233 -1,8%Euro1,1537 +0,1%Öl63,02 -0,6%Gold4.127 -0,2%
Kursverlauf

Bettermoo(d) Food Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagvormittag aus Bettermoo(d) Food

25.11.25 09:24 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Investoren fliehen am Dienstagvormittag aus Bettermoo(d) Food

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 6,6 Prozent auf 0,060 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR 0,01 EUR 25,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 09:13 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 6,6 Prozent auf 0,060 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,060 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,065 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.500 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 0,492 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 722,742 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.07.2025 Kursverluste bis auf 0,000 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 29.800,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Bettermoo(d) Food gewährte am 30.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

