Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 0,062 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,506 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 716,129 Prozent wieder erreichen. Bei 0,051 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 18,065 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 17.12.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net