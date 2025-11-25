Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food mit herben Abschlägen am Dienstagmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 6,3 Prozent auf 0,060 EUR ab.

Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 11:43 Uhr verlor das Papier 6,3 Prozent auf 0,060 EUR. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,060 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,065 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.500 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 0,492 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 720,000 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Abschläge von 99,667 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.12.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net