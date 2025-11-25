Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt ging es für das Bettermoo(d) Food-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 0,065 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die Bettermoo(d) Food-Papiere um 15:44 Uhr 1,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,065 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,065 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.500 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 02.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,492 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 656,923 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,000 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,692 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.12.2025 veröffentlicht. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net