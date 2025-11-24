Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gewinnt am Montagvormittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 0,062 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Bettermoo(d) Food-Papiere um 09:07 Uhr 2,6 Prozent.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 0,506 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 716,129 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 17.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,051 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 18,065 Prozent Luft nach unten.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Am 18.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net