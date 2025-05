Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag auf Höhenflug

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 5,9 Prozent auf 0,107 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte um 15:55 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 5,9 Prozent auf 0,107 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,125 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,101 EUR. Bisher wurden via Tradegate 4.264 Bettermoo(d) Food-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2024 auf bis zu 1,175 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 998,131 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,078 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 36,829 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.04.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,24 CAD je Aktie gewesen. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.06.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

