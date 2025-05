Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag kaum bewegt

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via BMN bei 0,095 EUR.

Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich um 09:14 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,095 EUR. In der Spitze legte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,095 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,095 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 0,095 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 1,175 EUR. 1.136,842 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Mit Abgaben von 15,158 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 02.06.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

