Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Bettermoo(d) Food im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Mit einem Kurs von 0,095 EUR zeigte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 11:43 Uhr bei 0,095 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,095 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,095 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,095 EUR.

Am 29.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,175 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.136,842 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 17,866 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 02.06.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.06.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net