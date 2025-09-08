DAX23.718 -0,4%ESt505.365 ±0,0%Top 10 Crypto15,60 -1,3%Dow45.588 +0,2%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.105 -0,2%Euro1,1720 -0,3%Öl67,14 +1,4%Gold3.628 -0,2%
Aktienentwicklung

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Nachmittag ab

09.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 2,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
2,10 EUR -0,01 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 2,49 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,49 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 50.337 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 7,59 USD. Gewinne von 204,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,23 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 10,64 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beyond Meat ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2025 -1,869 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

