Aktie im Blick

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag mit Verlusten

15.09.25 16:13 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 2,66 USD abwärts.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:47 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 2,66 USD. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 2,60 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,61 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 123.217 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.09.2024 markierte das Papier bei 7,59 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 185,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,23 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 16,35 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.08.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,923 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

