Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat büßt am Montagnachmittag ein

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 6,24 USD.

Um 15:50 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 6,24 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,19 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,19 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 29.819 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,09 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 93,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 5,13 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 17,79 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Beyond Meat-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,53 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,77 Prozent auf 93,19 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 102,15 Mio. USD umgesetzt.

Am 06.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,213 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

