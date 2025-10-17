DAX23.928 -1,4%Est505.628 -0,4%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.537 -0,1%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1668 -0,2%Öl61,14 +0,2%Gold4.257 -1,6%
Heute im Fokus
Sorge vor US-Kreditkrise: DAX unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street uneins -- Conti übertrifft Erwartungen -- BYD, Novo Nordisk, Diginex, European Lithium, Gold, Bitcoin, NEL, HPE, Meta im Fokus
Top News
Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
Aktie im Fokus

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Freitagnachmittag

17.10.25 16:08 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Freitagnachmittag

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 24,1 Prozent auf 0,646 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 24,1 Prozent auf 0,646 USD. Bei 0,659 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,600 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3.764.602 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,635 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 927,885 Prozent. Am 16.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,500 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,525 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 06.08.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,19 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2025 -1,918 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie nahezu halbiert: Schuldenumbau schlägt Anleger in die Flucht

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

