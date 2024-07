Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Nachmittag deutlich nach

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 8,1 Prozent im Minus bei 6,59 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 8,1 Prozent bei 6,59 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,30 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 6,30 USD. Zuletzt wechselten 374.889 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 20.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,96 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 172,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,58 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 15,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Beyond Meat-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 08.05.2024 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,60 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,24 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 01.08.2024 gerechnet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,242 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

