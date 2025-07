Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,7 Prozent bei 4,12 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,7 Prozent auf 4,12 USD. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 4,08 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 4,20 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 184.277 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.08.2024 auf bis zu 9,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 124,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2025 Kursverluste bis auf 2,23 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 07.05.2025 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei -0,69 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,84 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,739 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

