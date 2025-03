Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 3,28 USD nach.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 15:45 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 3,28 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,28 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 42.800 Beyond Meat-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2024 auf bis zu 10,30 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 214,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,86 USD erreichte der Anteilsschein am 05.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 26.02.2025 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,65 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent auf 76,66 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 73,68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,501 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

