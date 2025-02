Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 3,51 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 3,51 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,34 USD aus. Bei 3,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 334.373 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 244,44 Prozent. Am 21.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,30 USD. Mit Abgaben von 5,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 06.11.2024 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,09 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81,01 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,31 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Beyond Meat dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.03.2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,597 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

