Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Mittwochnachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 2,50 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 2,50 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,51 USD. Bei 2,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 36.341 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 7,59 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 203,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2025 Kursverluste bis auf 2,23 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,869 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.
Nachrichten zu Beyond Meat
Analysen zu Beyond Meat
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2022
|Beyond Meat Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.2022
|Beyond Meat Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.2022
|Beyond Meat Neutral
|UBS AG
|10.11.2020
|Beyond Meat Underperform
|Bernstein Research
|10.11.2020
|Beyond Meat Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2020
|Beyond Meat buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2019
|Beyond Meat overweight
|Barclays Capital
|29.10.2019
|Beyond Meat overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2019
|Beyond Meat overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2022
|Beyond Meat Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.2022
|Beyond Meat Neutral
|UBS AG
|28.01.2020
|Beyond Meat Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2019
|Beyond Meat Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2019
|Beyond Meat market-perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2022
|Beyond Meat Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.2020
|Beyond Meat Underperform
|Bernstein Research
|10.11.2020
|Beyond Meat Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.2020
|Beyond Meat Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2020
|Beyond Meat Sell
|UBS AG
