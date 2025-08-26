DAX24.029 -0,5%ESt505.388 +0,1%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.489 +0,2%Nas21.560 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,74 +0,7%Gold3.383 -0,3%
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Mittwochnachmittag an

27.08.25 16:10 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 2,50 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 2,50 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,51 USD. Bei 2,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 36.341 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 7,59 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 203,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.05.2025 Kursverluste bis auf 2,23 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 19,56 Prozent auf 74,96 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,19 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,869 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?

In eigener Sache

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beyond Meat

Analysen zu Beyond Meat

DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.02.2020Beyond Meat buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
29.10.2019Beyond Meat overweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2019Beyond Meat overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat Equal WeightBarclays Capital
10.11.2022Beyond Meat NeutralUBS AG
28.01.2020Beyond Meat NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.10.2019Beyond Meat NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2019Beyond Meat market-performBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.11.2022Beyond Meat UnderperformCredit Suisse Group
10.11.2020Beyond Meat UnderperformBernstein Research
10.11.2020Beyond Meat SellGoldman Sachs Group Inc.
18.09.2020Beyond Meat UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2020Beyond Meat SellUBS AG

