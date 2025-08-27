Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 2,56 USD abwärts.

Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,4 Prozent auf 2,56 USD nach. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,54 USD nach. Bei 2,61 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 55.632 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 7,59 USD. 197,06 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2025 (2,23 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 06.08.2025 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,869 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?