Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Donnerstagabend ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,9 Prozent auf 2,52 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 2,52 USD. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 2,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,61 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 131.789 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,59 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 201,79 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.05.2025 (2,23 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,53 Prozent.

Beyond Meat veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 74,96 Mio. USD – eine Minderung von 19,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 93,19 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,869 USD je Beyond Meat-Aktie.

