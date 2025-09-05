DAX23.733 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.380 -0,1%Nas21.854 +0,7%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1743 +0,2%Öl66,03 +0,6%Gold3.630 +1,2%
Kursentwicklung im Fokus

BigBearai Aktie News: BigBearai am Nachmittag leichter

08.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von BigBearai gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BigBearai-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 4,89 USD nach.

Der BigBearai-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 4,89 USD. Bei 4,87 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,99 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 779.888 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 111,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,29 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 73,59 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,103 USD je BigBearai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

