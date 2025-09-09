BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Mittwochnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BigBearai. Zuletzt stieg die BigBearai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 4,82 USD.
Um 15:53 Uhr sprang die BigBearai-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,82 USD zu. Bei 4,92 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 4,87 USD. Zuletzt wechselten 702.292 BigBearai-Aktien den Besitzer.
Bei 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 53,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2024 bei 1,36 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 71,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,71 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,05 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,38 Prozent zurück. Hier wurden 32,47 Mio. USD gegenüber 39,78 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen.
In der BigBearai-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,103 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
