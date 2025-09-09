DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.441 -0,6%Nas21.849 -0,1%Bitcoin97.052 +1,8%Euro1,1705 -0,1%Öl67,56 +1,6%Gold3.645 +0,5%
BigBearai im Fokus

BigBearai Aktie News: BigBearai wird am Abend ausgebremst

10.09.25 20:24 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai wird am Abend ausgebremst

Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 4,77 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
4,03 EUR -0,06 EUR -1,40%
Die BigBearai-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 4,77 USD abwärts. Im Tief verlor die BigBearai-Aktie bis auf 4,73 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 4,87 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.632.729 BigBearai-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 116,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,36 USD. Dieser Wert wurde am 02.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 11.08.2025. Das EPS lag bei -0,71 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,05 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,47 Mio. USD – eine Minderung von 18,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 39,78 Mio. USD eingefahren.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,103 USD je Aktie in den BigBearai-Büchern.

Redaktion finanzen.net

