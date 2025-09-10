BigBearai Aktie News: BigBearai legt am Donnerstagabend zu

Kurs der BigBearai

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die BigBearai-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 4,89 USD.

Die BigBearai-Aktie notierte im New York-Handel um 20:06 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 4,89 USD. Im Tageshoch stieg die BigBearai-Aktie bis auf 5,09 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,73 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 4.155.160 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Mit einem Zuwachs von 111,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,36 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 72,19 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 11.08.2025 hat BigBearai die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,71 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. BigBearai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,47 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,78 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BigBearai veröffentlicht werden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,103 USD je BigBearai-Aktie.

