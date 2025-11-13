DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.839 -2,4%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl63,00 +0,5%Gold4.162 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Highland Critical Minerals A4193E Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RWE 703712 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: DAX schließt schwächer -- Wall Street tiefrot -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO Frühstart in die Zukunft - das Kinderdepot von finanzen.net ZERO
Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte Talfahrt mit Potenzial: Warum der jüngste Marktrückgang für Dogecoin der Start von etwas Großen sein könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten
Kursentwicklung

BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Ausverkauf

13.11.25 20:23 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Ausverkauf

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 14,1 Prozent auf 6,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
5,40 EUR -0,60 EUR -10,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 14,1 Prozent auf 6,16 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 6,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,04 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.864.490 BigBearai-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,66 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 73,13 Prozent wieder erreichen.

BigBearai ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 33,14 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,16 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.03.2026 erwartet.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,927 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen

Ausblick: BigBear.ai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?

In eigener Sache

Übrigens: BigBear.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BigBear.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BigBear.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu BigBear.ai

DatumMeistgelesen
Wer­bung