BigBearai Aktie News: BigBearai am Abend im Ausverkauf

Die Aktie von BigBearai gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 14,1 Prozent auf 6,16 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die BigBearai-Aktie in der New York-Sitzung um 14,1 Prozent auf 6,16 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 6,15 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,04 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.864.490 BigBearai-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,66 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 73,13 Prozent wieder erreichen.

BigBearai ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 33,14 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,16 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.03.2026 erwartet.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,927 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

