BigBearai Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagabend vermehrt von BigBearai

Die Aktie von BigBearai gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,2 Prozent auf 6,14 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 3,2 Prozent auf 6,14 USD. In der Spitze büßte die BigBearai-Aktie bis auf 6,05 USD ein. Mit einem Wert von 6,12 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.904.659 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2025). 68,24 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.11.2024 bei 1,68 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 72,64 Prozent sinken.

Am 10.11.2025 äußerte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,14 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,51 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BigBearai am 18.03.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BigBearai einen Verlust von -0,927 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

