BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagabend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 5,05 USD.
Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 5,05 USD. In der Spitze fiel die BigBearai-Aktie bis auf 5,03 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,18 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.141.352 BigBearai-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BigBearai-Aktie ist somit 104,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,36 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie.
BigBearai ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 32,47 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BigBearai 39,78 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Die BigBearai-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,103 USD je BigBearai-Aktie.
