BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag nahe Vortagesschluss

10.09.25 09:25 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt bei 0,067 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich um 09:13 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,067 EUR. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,067 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,067 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,067 EUR.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 166,866 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 34,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2,66 Mio. CAD gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

