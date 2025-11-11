BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets tendiert am Nachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Um 15:43 Uhr wies die BIGG Digital Assets-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 0,055 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,055 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,051 EUR. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 5.000 Aktien.

Bei 0,179 EUR markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 226,874 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,049 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,786 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,66 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net