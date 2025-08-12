DAX24.210 +0,8%ESt505.388 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.722 +0,6%Nas21.703 +0,1%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1722 +0,4%Öl65,82 -0,4%Gold3.363 +0,5%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets stabilisiert sich am Nachmittag

13.08.25 16:09 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets stabilisiert sich am Nachmittag

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im BMN-Handel kam die BIGG Digital Assets-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,070 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:43 Uhr bei der BIGG Digital Assets-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im BMN-Handel nahezu unverändert bei 0,070 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,070 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,068 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,070 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 800 BIGG Digital Assets-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,179 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 155,429 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,050 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,571 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 4,09 Mio. CAD gegenüber 2,18 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,030 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

