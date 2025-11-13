BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 1,3 Prozent auf 0,051 EUR.
Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 15:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 1,3 Prozent auf 0,051 EUR ab. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,051 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 0,051 EUR.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 71,309 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,048 EUR fiel das Papier am 12.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 6,875 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
BIGG Digital Assets ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,66 Mio. CAD – ein Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BIGG Digital Assets 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.
