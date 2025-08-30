BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 0,070 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets legte um 09:14 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 2,9 Prozent auf 0,070 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,070 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,069 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 153,977 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 28,977 Prozent wieder erreichen.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net