DAX23.585 -1,2%Est505.643 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.786 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,18 -0,2%Gold4.060 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Netflix 552484 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Infrastruktur - ein Markt mit Potential Infrastruktur - ein Markt mit Potential
Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht Xpeng-Aktie unter Druck: Xpeng kann Verluste deutlich eindämmen - Umsatz enttäuscht leicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Notierung im Blick

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets büßt am Nachmittag ein

17.11.25 16:08 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 0,050 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,04 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:56 Uhr um 4,0 Prozent auf 0,050 EUR ab. Das Tagestief markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,041 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,050 EUR. Bisher wurden via Tradegate 291.263 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 256,400 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,041 EUR am 17.11.2025. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 23,153 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BIGG Digital Assets

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BIGG Digital Assets

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu BIGG Digital Assets

DatumMeistgelesen
Wer­bung