BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets büßt am Nachmittag ein

Notierung im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 0,050 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 15:56 Uhr um 4,0 Prozent auf 0,050 EUR ab. Das Tagestief markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,041 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,050 EUR. Bisher wurden via Tradegate 291.263 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 256,400 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,041 EUR am 17.11.2025. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 23,153 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net