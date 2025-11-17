BIGG Digital Assets Aktie News: Bären lasten am Vormittag auf BIGG Digital Assets

BIGG Digital Assets im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 13,4 Prozent bei 0,045 EUR.

Um 09:13 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der BMN-Sitzung um 13,4 Prozent auf 0,045 EUR ab. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,045 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,045 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 294,702 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.11.2025 (0,045 EUR). Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 0,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.08.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net